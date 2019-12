Targa Orsetti, Zocchi: Comune ora deve mettere targa in memoria di Lorenzo

Roma – “Siamo lieti di apprendere che la Commissione Toponomastica di Roma Capitale nella seduta dell’8 novembre ha preso in esame la mozione di intitolazione in nome di Lorenzo Orsetti presentata dal Consiglio del Municipio III con cui veniva richiesta l’intitolazione dell’area verde del Parco Nomentano, iscrivendola nell’elenco di riserva che accoglie le richieste assentite per cui e’ necessario attendere che decorrano i tempi previsti dalle norme (10 anni) per la messa in opera.”

“Segnaliamo, a questo punto, vista la pronuncia della Commissione e la gia’ evidente volonta’ del consiglio municipale, che con circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 29 settembre 1992 sono state fornite direttive alle Prefetture, -titolari del potere di autorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 1993- circa il rilascio delle autorizzazioni per intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole ed aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.”

“Riproponiamo quindi la richiesta all’amministrazione comunale di presentare, come previsto dalle norme, un’istanza ‘allegando la delibera di giunta concernente l’oggetto della richiesta e la planimetria dell’area territoriale interessata’ e apporre finalmente la targa di Lorenzo”. Cosi’ in una nota Matteo Zocchi, capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente in III Municipio.