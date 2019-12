Targa per ‘Orso’, accolta richiesta intitolazione dopo rimozione

Roma – In relazione alla rimozione, avvenuta questa mattina, della targa dedicata a Lorenzo Orsetti nel Parco Nomentano, si rende noto che la Commissione Toponomastica di Roma Capitale, formalmente preposta all’espressione del parere in merito alla intitolazione di strade all’interno del Comune di Roma, nella seduta dell’8 novembre ha preso in esame la mozione di intitolazione in nome di Lorenzo Orsetti, scomparso il 18 marzo del 2019, presentata dal Consiglio del Municipio III con cui veniva richiesta l’intitolazione dell’area verde in questione. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del comune di Roma.

Nel rispetto delle norme, la Commissione considerando la richiesta, l’ha iscritta nell’elenco di riserva che accoglie le richieste assentite per cui e’ necessario attendere che decorrano i tempi previsti dalle norme per la messa in opera. Devono trascorre infatti di norma 10 anni prima che venga disposta una targa. L’indubbio valore della persona non autorizza pero’ le modalita’ estemporanee disposte da enti o persone singole che non hanno la titolarita’ di agire in materia di toponomastica. É necessario seguire procedimenti regolari a tutela delle persone della comunita’, procedure che sono istituite per evitare che la denominazione di luoghi e strade sia il risultato di iniziative di parte e in grado di sostituirsi l’una con l’altra creando confusione e disagi.