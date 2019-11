Taverna: mercoledì al Quadraro contro illegalità insieme a Raggi

Roma – “Abbiamo denunciato, presidiato e siamo passati ai fatti. Se con i nostri predecessori Roma era il terreno di guerra tra feudi mafiosi, con noi al governo della citta’ non doveva piu’ succedere. Dunque, le ville dei Casamonica anziche’ temerle – se di solo timore si trattava – le abbiamo abbattute. In occasione della giornata in cui Virginia Raggi, esattamente un anno fa, sgomberava e demoliva il simbolo di quella dominazione, saremo li’ per fare rumore. Vi aspettiamo questo mercoledi’ 20 novembre alle 18.30 in via del Quadraro 110 per la fiaccolata della legalita’”. Cosi’ su Facebook la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, vicepresidente del Senato.