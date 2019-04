Taverna: Salvini pensasse a garantire sicurezza piuttosto che star sempre a twittare

Roma – “Sono giorni che il Ministro dell’Interno manifesta l’incontenibile necessita’ di dire la sua su Roma Capitale. Ci tengo a ricordare al Ministro che riportare in pochi anni una citta’ abbandonata e maltrattata ad una citta’ gestita ed amministrata e’ stata un’impresa titanica e tutti i romani lo stanno vedendo”. Lo scrive su facebook Paola Taverna (M5s), vice presidente del Senato.

“L’unico problema che Salvini dovrebbe porsi- aggiunge- e’ quello di garantire la sicurezza in una capitale cosi’ estesa e complicata. Questo e’ il suo compito, non twittare ogni volta che batte le ciglia. Se i problemi sociali e di ordine pubblico si sono acuiti e’ anche per colpa sua”.

“Aspettiamo ancora i 254 poliziotti -prosegue Taverna-. Consiglio a Salvini di cominciare a lavorare, come facciamo noi. Con i soli proclami non va da nessuna parte. I nostri risultati cominciano a farsi vedere concretamente, per i suoi e’ necessario un binocolo e tanta, tanta fantasia”.