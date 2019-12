Taverna: screening neonatale salva la vita, servono più laboratori

Roma – “Dal 2016 in Italia c’e’ una legge importantissima: la 167. Che da anni sta salvando piccole vite grazie allo screening neonatale esteso e gratuito. E’ stata la prima legge del MoVimento 5 Stelle e sono orgogliosa che porti il mio nome. Cosi’ come sono fiera della lotta portata avanti e vinta quando eravamo ancora all’opposizione.”

“La stessa battaglia che oggi vincono tantissime famiglie grazie a un unico test, a un piccolo prelievo di sangue dal tallone, nei primi giorni di vita del loro piccolo, grazie al quale si identificano patologie metaboliche rare, molto difficili da riconoscere, che degenerano rapidamente, in alcuni casi, in poche ore”. Cosi’ la vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 Stelle, intervenendo all’Istituto di Superiore di Sanita’ al convegno nazionale ‘Screening neonatale esteso in Italia’.

“E se non si interviene immediatamente si rischiano danni irreversibili che possono portare addirittura a gravi disabilita’ intellettive e fisiche, se non alla morte. Ecco a cosa puo’ portare un ritardo diagnostico. Un ritardo che grazie a questa legge viene superato. Ma abbiamo ancora una sfida da vincere: dobbiamo aumentare i laboratori”. In Italia, infatti, ha ricordato, “esistono 15 Laboratori attivi per questo genere di esami. Sei laboratori in 5 Regioni (Veneto, Lazio, Toscana, Piemonte e Puglia), con bacino di utenza interregionale, che effettuano lo Screening neonatale esteso dei neonati anche in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise, Pa Bolzano, Pa Trento, Umbria e Valle D’Aosta.”

“I restanti 9 Laboratori hanno un bacino di utenza regionale e sono in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna e Sicilia. Questi 15 laboratori rappresentano, quindi, lo scheletro dell’architettura sulla quale si regge il nostro ‘Sistema Screening’. Dobbiamo arrivare a poter contare su un sistema sempre piu’ esteso e capillare. Anche perche’ solo sei laboratori (40%) hanno una dotazione di personale dedicata alle attivita’ dello screening neonatale esteso adeguata in termini di numero e competenze.”

“Quindi dobbiamo riuscire a investire in questa direzione. Senza alcun dubbio saremo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi quando si fara’ fatica a percepire differenze tra una regione e l’altra, tra Nord e Sud. Un divario che potrebbe gia’ ridursi garantendo la presenza di laboratori in ciascuna delle nostre Regioni”.

Infine, ha ricordato Paola Taverna, “a luglio, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha approvato all’unanimita’ una mia risoluzione in merito che, con mio grande orgoglio, e’ divenuta posizione ufficiale dell’Organizzazione sul tema. Il mio intento e’ stato – e rimane – quello di diffondere la cultura dello screening neonatale anche a livello internazionale, perche’ si tratta di un obiettivo di sviluppo sociale di respiro globale”.