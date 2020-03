Taxi, dal 15 marzo nuovi turni; servizio ridotto del 33%

Roma – A partire dal 15 marzo nella Capitale per il trasporto pubblico non di linea e’ prevista una riduzione del 33% del servizio taxi, in accordo con il nuovo quadro generale della mobilita’ delineato sulla base di quanto disposto dalla Regione Lazio. Lo stabilisce un’ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Inoltre e’ stata sospesa la flessibilita’ in ingresso ed in uscita per tutti i turni di servizio su tutto il territorio comunale e presso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino. L’orario minimo di servizio giornaliero e’ ridotto a 3 ore.