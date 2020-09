Teatro di Roma, Bordoni: servono competenze artistiche

Roma – Questa la nota del consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni: “Si allunga l’ombra del dubbio sulle nomine del Teatro di Roma, chiederemo la convocazione della Commissione Trasparenza perche’ determinati incarichi e lavori richiedono competenza: no all’apprendistato in Campidoglio o in Regione per i Teatri comunali.”

Prosegue Bordoni: “Al di la’ del fatto che le figure di direttore-manager e direttore artistico non sono previste dallo Statuto dell’Ente la scelta del triumvirato di funzionari espressi dal Comune e dalla Regione Lazio allontanerebbe dall’idea che si voglia procedere nell’individuazione di una figura unica al vertice del Teatro di Roma.”

Continua Bordoni: “Non dimentichiamo che con i grillini alla guida della Capitale l’offerta culturale ha raggiunto livelli bassissimi, una crisi che preoccupa tutta la filiera e l’indotto, pur essendo importanti le competenze manageriali, quelle di comprovata e specifica esperienza artistica sono indispensabili (non basta la generica gestione di strutture culturali).”

Conclude Bordoni:” Come Lega presenteremo una richiesta di Commissione Trasparenza per chiedere maggiori chiarimenti, non difendiamo un teatro ma tutto il teatro, il nostro patrimonio culturale va protetto e non abbandonato all’incertezza come stanno facendo i 5 Stelle”.