Teatro Opera, in Aula due mozioni tutela offerta e lavoratori

Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato oggi pomeriggio due mozioni del M5S con l’obiettivo di fornire sostegno al Teatro dell’Opera di Roma. In particolare la prima, approvata con 29 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti, a prima firma della presidente della commissione Cultura, Eleonora Guadagno, impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a promuovere, ai vari livelli istituzionali e in particolare con il Mibact, misure a sostegno del Teatro dell’Opera e dei propri dipendenti; a promuovere con l’ente una programmazione che ne incrementi l’offerta culturale negli spazi pubblici distribuiti sul territorio di Roma Capitale; a utilizzare al meglio le opere di repertorio e gli allestimenti gia’ di proprieta’ del teatro.

La seconda mozione, approvata all’unanimita’ con 35 favorevoli su 35 votanti, presentata dalla presidente della commissione Pari opportunita’, Gemma Guerrini, impegna la sindaca e gli assessori a richiedere alla governance del Teatro dell’Opera di avviare la modalita’ dello smartworking per tutti i lavoratori della Fondazione, maestranze comprese, evitando il ricorso alla Fis, nonche’ di elaborare un protocollo di sicurezza per il rientro dei dipendenti, al fine di consentire l’attivita’ di studio, preparazione e prove in vista della ripresa delle attivita’.