Teatro Opera, Raggi: grande gesto da Banca del Fucino

Roma – “Un grande gesto quello della Banca del Fucino che ha deciso di finanziare e sostenere il Teatro dell’Opera di Roma, fiore all’occhiello per la nostra citta’ e fondamentale polo culturale. Adesso piu’ che mai- in questa fase di criticita’ e incertezza derivata dall’emergenza sanitaria- la collaborazione e il supporto da parte delle aziende e’ essenziale. In questo modo potremo reagire con forza e rimetterci in piedi al piu’ presto”. Cosi’ in un comunicato la sindaca di Roma Virginia Raggi relativamente al contributo della Banca del Fucino a supporto del Teatro dell’Opera.