Teatro Sistina sospende spettacoli fino al 3 aprile

Roma – “In ottemperanza al Decreto del Consiglio dei ministri emesso il 4 Marzo 2020, il Teatro Sistina osservera’ la prevista sospensione delle attivita’ di spettacolo fino al 3 Aprile prossimo. In attesa dell’evolversi della situazione generale, con specifica attenzione a quella che riguarda il nostro Paese, gli spettacoli in programma durante il periodo oggetto della sospensione prevista dal suddetto DPCM (‘The Full Monty’ e ‘Rugantino’) sono rinviati a data da destinarsi. Tutti i titoli di accesso acquistati per i suddetti spettacoli in date comprese nel periodo 4 Marzo/ 3 Aprile 2020 saranno resi validi per le nuove date. Certi che presto torneremo a sorridere insieme, vi invitiamo a consultare il sito www.ilsistina.it per avere aggiornamenti in tempo reale”. Cosi’ il teatro Sistina di Roma in una nota.