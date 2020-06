Tempesta-Baglio: assessorato Comune in ritardo su riaperture

Roma – “Mentre il Presidente Conte ha detto, chiaramente, che a settembre le nostre scuole riapriranno, a Roma come su altri settori siamo ampiamente in ritardo. Per riaprire a settembre non e’ stato fatto ancora nulla. Nessuno sa ancora come si riapriranno gli spazi educativi nella capitale. Servono numeri, analisi, conoscenza delle strutture e delle realta’ locali, studi di fattibilita’, ascolto dei Municipi, degli operatori, delle realta’ sindacali e associative, dell’utenza, cose che abbiamo chiesto a piu’ riprese in questi mesi di emergenza e lockdown e sulle quali abbiamo presentato interrogazioni e mozioni. Il diritto all’istruzione e’ sacrosanto.”

“Mentre i municipi governati dal centrosinistra sono pronti ad attivare da subito i Centri Ricreativi Estivi dall’assessorato arrivano risposte vaghe e tendenzialmente maldisposte a concedere gli spazi dei siti scolastici, se non quelli limitati agli esterni. L’unico motivo e’ che ancora non si sono attivate le necessarie azioni propedeutiche per accogliere i bambini. Dal Campidoglio non e’ stato fatto nulla per riavviare il sistema educativo scolastico, a partire da questi mesi estivi e abbiamo forti perplessita’ sulla possibilita’ che dal 15 settembre le scuole comunali saranno in grado di accogliere in sicurezza i bambini romani. Vorremmo davvero essere smentite, non con le solite parole, ma con i fatti”. Cosi’ in un comunicato le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Giulia Tempesta.