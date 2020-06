Tempesta-Baglio: centri estivi, ancora confusione su aperture

Roma – “Lunedi’ 15 giugno dovrebbero riaprire anche i centri estivi per i bambini dai tre anni in su, e mentre in diverse regioni hanno gia’ riaperto strutture per i piu’ piccoli da 0 a 3 anni, Roma annaspa nella burocrazia e nei rimpalli di responsabilita’ sui permessi delle ASL. Nelle citta’ dove si e’ gia’ ripresa l’attivita’ gli ingressi nei centri sono scaglionati per evitare gli affollamenti, ai bambini e’ misurata la temperatura corporea e sono suddivisi in gruppi per fasce d’eta’ e su questa base e’ stabilito il rapporto minimo tra operatori e bambini.”

“Nella capitale, soprattutto nei municipi governati dal centrosinistra, sono pronti ed hanno ricevuto gia’ i progetti dagli enti gestori ma per le riaperture dall’assessorato, in assenza di linee di condotta proprie, paradossalmente si preferisce attendere pareri delle ASL. Nell’organizzazione della riapertura dei centri estivi non c’e’ quindi omogeneita’ e come al solito i municipi sono lasciati soli. Nell’amministrazione Raggi regna sovrana la politica dei figli e figliastri, tralasciando l’importanza di distribuire gli stessi servizi e le stesse garanzie in tutto il territorio romano, dal centro alla periferia. ”

“E’ bene sottolineare ancora una volta che nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e’ specificato che per i centri estivi non c’e’ bisogno di autorizzazione da parte delle Asl, ma nella giunta capitolina si preferisce l’assenza di progettualita’ alla vigilia della riapertura dei centri estivi. L’indifferenza e la negligenza di questa giunta di fronte ai bisogni fondamentali del bambino quali il gioco, l’educazione, la socialita’ e l’attivita’ motoria, ci lasciano basiti ed esterrefatti e rappresentano una cartina tornasole dell’incompetenza dell’amministrazione a 5 stelle.”

“Abbiamo predisposto due mozioni urgenti che impegnano la Sindaca e la giunta ad essere pronti non appena sara’ emanato un nuovo DPCM ad offrire il servizio di “spazi educativi integrati”, nonche’ a programmare sanificazioni preventive e a organizzare tutte le azioni necessarie e utili affinche’ Roma sia pronta alla prossima ed imminente apertura dei centri estivi”. Cosi’ in una nota le consigliere del PD capitolino, Valeria Baglio e Giulia Trmpesta.