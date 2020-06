Tempesta-Baglio: Raggi annuncia piano aree ludiche che non c’è

Roma – “Ancora oggi nella riunione della commissione ambiente, richiesta dal PD e dagli altri gruppi di opposizione sulla riapertura delle aree ludiche, abbiamo potuto accertare l’assenza di programmazione di questa amministrazione che dopo mesi di lockdown ha di fatto impedito ai bambini di godere del loro diritto al gioco.”

“L’assessora all’ambiente Fiorini ha nuovamente disertato la commissione e nessuno ha capito quale sia il piano d’intervento e manutenzione per le aree gioco che la Sindaca aveva annunciato ormai piu’ di un mese fa, nell’ordinanza con cui le aveva chiuse tutte. Ora che sono state riaperte, nell’assenza di questo piano, ci chiediamo cosa sia stato fatto in questo periodo. Da quanto emerso questa mattina in commissione poco e niente, con la conseguenza che molte di queste aree ludiche, dove dovrebbe giocare i bambini, versano in uno stato di degrado assoluto.”

“L’amministrazione Raggi non si e’ assunta alcuna responsabilita’ nei confronti dei piccoli cittadini romani e dei loro diritti in questa fase di lunga clausura che li ha isolati dai compagni di scuola e di giochi. Sotto accusa non e’ di certo il servizio giardini che ha fatto quello che ha potuto nella scarsita’ di mezzi e personale. È sotto gli occhi di tutti ormai la totale assenza di programmazione di questa amministrazione che non riesce neanche ad impegnare i fondi disponibili per ridare dignita’ alla capitale e restituire ai bambini la gioia dei giochi nei luoghi della socialita’ infantile”. Cosi’ in un comunicato le consigliere del Pd capitolino Valeria baglio e Giulia Tempesta.