Tempesta-Baglio: Raggi ottusa e inadeguata su saluto fine anno

Roma – “La sindaca Raggi esce dal suo letargo e, a scoppio ritardato, due giorni fa, chiede di organizzare nelle scuole dell’infanzia e nei nidi un saluto di fine anno con un solo genitore, entro il termine del 30 giugno. Alla buon’ora! E pensare che il gruppo del Partito Democratico in Campidoglio aveva presentato un mese fa una mozione per chiedere la stessa cosa. Non solo, due giorno, quella stessa mozione e’ stata anche bocciata in Aula Giulio Cesare con l’astensione dalla stessa maggioranza della Sindaca Raggi.”

“Un episodio che non solo stigmatizza il caos che regna in Campidoglio, ma che mette a nudo la Sindaca e che mostra, come se ce ne fosse ancora bisogno, l’inadeguatezza di questa maggioranza che ora vuole mettere in campo un’iniziativa che, dati tempi stretti per l’organizzazione, rischia addirittura di non dare la possibilita’ di partecipare a molti bambini. Anche questa volta l’ottusita’ del Movimento 5 Stelle di Roma sta riuscendo nell’impresa di far fallire una buona iniziativa soltanto per il colore politico di chi l’aveva proposta”. Cosi’ in una nota le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Giulia Tempesta.