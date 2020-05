Tempesta-Corbucci: per tutela salute pubblica necessari più controlli

Roma – “Le immagini degli abbracci per le strade di Montesacro hanno messo in grande agitazione i cittadini del quartiere e devono richiamare tutte le Istituzioni a maggiori e serrati controlli a tutela della salute pubblica”. Lo dichiarano in una nota la consigliera capitolina Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma. “Siamo ovviamente favorevoli- spiegano- alla riapertura delle attivita’ commerciali del quartiere e ovviamente di tutta la citta’, a cui il PD ha anche dedicato una importante proposta di delibera in discussione in questi giorni nelle commissioni capitoline.”

“Tuttavia non possiamo dimenticare che ci troviamo ancora in piena pandemia e la fase 2 di riapertura e’ appena cominciata. Un comportamento irresponsabile dei cittadini metterebbe a serio rischio la ripresa delle attivita’ commerciali. I cittadini e le imprese hanno bisogno di sentire la presenza delle Istituzioni, perche’ non avrebbe alcun senso far rispettare le misure di prevenzione di giorno, lasciando che al contrario di notte si possa fare di tutto. Per questa ragione le zone di Roma piu’ frequentate devono essere presidiate almeno dalla polizia municipale per evitare che ci siano assembramenti e che si violino le regole del distanziamento fisico previste dalle disposizioni del Governo e della Regione Lazio”.