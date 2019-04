Tempesta-Corbucci: Raggi incapace di far funzionare trasporto pubblico, ecco perchè funivie

Roma – “Comincia ad essere abbastanza chiara la ragione per la quale la Sindaca Virginia Raggi proponga funivie, come nel tratto Battistini-Casalotti, o il filobus per il prolungamento della metro B1 da Jonio a Porta di Roma. Un’amministrazione incapace di far funzionare la metro A di Roma, dove ogni giorno viene chiusa una nuova stazione per un guasto o un incidente, e’ assolutamente inadeguata per gestire il trasporto pubblico della capitale” -spiega la nota-.

“Stamattina e’ rimasta chiusa per alcune ore anche la fermata di Anagnina, un vero e proprio record di chiusure per la Raggi, che non soltanto non sara’ mai in grado di ampliare l’offerta di trasporto pubblico dei romani, ma ormai e’ incapace anche di far funzionare adeguatamente quello che gia’ esiste”. Lo dichiarano in una nota Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci, consigliera comunale Pd e coordinatore del Partito Democratico di Roma.