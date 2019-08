Tempesta: Giunta in assordante silenzio su nidi chiusi

Roma – “Nessuna certezza e ancora nessuna soluzione certa al problema dei 7 asili nido che resteranno chiusi per lavori di adeguamento antincendio a settembre, nel municipio XI. Il silenzio, l’approssimazione e il disinteresse della maggioranza su questo fronte sono eclatanti e inaccettabili. Questa mattina nel corso della commissione Trasparenza convocata per avere delucidazioni relativamente alle possibili alternative per le centinaia di famiglie che dal primo settembre non potranno contare sul posto nel nido comunale, abbiamo amaramente constatato che la maggioranza non solo brancola nel buio, ma nemmeno si presenta. Nessuna soluzione certa e’ stata finora adottata e nessuna informazione e’ stata inviata ai genitori dei bambini regolarmente iscritti negli asili, che saranno interessati dai lavori. Stupisce, anzi, che siano state proprio le famiglie interessate dal disagio ad indicare agli uffici, unici presenti oggi e che ringraziamo, quelle che ora potrebbero essere possibili soluzioni al problema. Tutto pero’ e’ ancora molto vago. Quando manca meno di un mese alla riapertura degli asili, auspichiamo che si trovi celermente la strada per attuare le soluzioni paventate e che vengano prontamente comunicate alle famiglie degli oltre 400 bambini che sono in attesa di una collocazione. Basta con l’approssimazione, questa citta’ ha bisogno di certezze”. Cosi’ in un comunicato la consigliera Pd del Comune di Roma, Giulia Tempesta.