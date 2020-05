Tempesta-Piccolo-Baglio: protocollo Regione Lazio-Avvocati Roma ottima cosa

Roma – “La sottoscrizione del protocollo tra la Regione Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’istituzione di un fondo da 150 mila euro l’anno rappresentano un utile strumento per il contrasto alla violenza sulle donne”. Lo dichiarano Giulia Tempesta, Ilaria Piccolo e Valeria Baglio, Consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale “In particolare- continuano le consigliere Dem- con il protocollo sara’ garantito il patrocinio legale a tutte le donne vittime di violenza che non possono contare su mezzi appropriati per difendersi in sede penale e civile. Un segnale di grande sensibilita’ da parte della Regione Lazio e dell’Ordine romano degli Avvocati anche alla luce del drammatico aumento dei casi di violenza sulle donne in ambito domestico durante le settimane del lockdown”, conclude la nota.