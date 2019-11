Tempo fino al 30 novembre per richiedere buoni libro

Roma – C’e’ tempo fino al 30 novembre per presentare al Comune di Roma la domanda per ottenere i buoni per la gratuita’ totale o parziale dei libri di testo. A mettere a disposizione i fondi il Dipartimento Servizi educativi e scolastici che ha pubblicato l’avviso. L’iniziativa e’ rivolta agli alunni e studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e private paritarie, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 10.632,94 euro. Il buono potra’ essere utilizzato, entro e non oltre il 20 dicembre, per l’acquisto di libri di testo presso le oltre 40 librerie convenzionate con Roma Capitale. Ciascun avente diritto (genitore, tutore o esercente la responsabilita’ genitoriale) avra’ l’obbligo di utilizzare i buoni libro personalmente, o mediante delega, presso gli esercizi autorizzati, munito di un documento di identita’ in corso di validita’. La modalita’ di domanda e di ricezione del buono e’ completamente on line, tramite il portale di Roma Capitale – Servizi on line – Domanda buono libro digitale, secondo le procedure indicate.

Per gli alunni che risiedono a Roma Capitale ma frequentano scuole ubicate nel territorio di altri Comuni la richiesta del buono libro dovra’ ugualmente essere presentata, nei tempi previsti, attraverso la procedura online (Domanda buono libro digitale), e il richiedente potra’ scegliere se utilizzare il buono, presso una delle librerie convenzionate con Roma Capitale oppure potra’ acquistare i libri di testo esclusivamente presso altre librerie o cartolibrerie, anticipando la somma necessaria all’acquisto dei libri di testo e richiedendo, entro il 31 gennaio 2020, a Roma Capitale – Dipartimento Servizi educativi e scolastici – Ufficio diritto allo studio – tramite pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, oppure via mail all’indirizzo contributi.dipscuola@comune.roma.it, il rimborso della spesa sostenuta. Per ottenere il rimborso e’ necessario compilare i moduli scaricabili dal sito www.comune.roma.it – Servizi – Scuola – Diritto allo studio – Modulistica, alla domanda dovra’ essere allegata la fattura comprovante l’acquisto, il buono non speso, copia di un documento di identita’, copia del codice fiscale e il modulo per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalita’ e nei limiti di cui all’informativa riportata.