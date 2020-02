Termini-Giardinetti, Zannola: va istituito tavolo interistituzionale

Roma – “È passato piu’ di un anno dall’incontro tra l’assessora ai Trasporti del Comune di Roma Linda Meleo e il suo omologo alla Regione Lazio Mauro Alessandri per il trasferimento a Roma Capitale della Roma-Giardinetti. L’iter amministrativo di cessione al Comune di Roma della linea e’ quindi avviato da tempo ma dall’assessorato capitolino, che nel frattempo ha cambiato titolare, tutto e’ fermo. Una stasi amministrativa che sta producendo anche effetti negativi sul servizio, come accaduto nei giorni scorsi. Di quell’asset che il Campidoglio evidentemente riteneva prioritario si e’ perso traccia.”

“La Roma-Giardinetti, dovrebbe essere riclassificata come tramvia a scartamento ridotto e in futuro, come previsto dal Pums, la linea dovrebbe attestarsi a Tor Vergata. Un obiettivo che prevede la riattivazione della tratta Centocelle-Giardinetti ed un finanziamento pari a circa 80 milioni di euro da reperire nel ‘bando periferie’. Presentero’ una interrogazione urgente per verificare come, quando e cosa sta realmente facendo l’assessore Calabrese e, nello stesso tempo, chiedero’ di rispettare l’impegno preso durante la commissione mobilita’ di convocare un tavolo tecnico interistituzionale”. Cosi’ in un comunicato il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola.