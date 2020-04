Termoscanner in stazione, medici: ci prepariamo a fase 2

Roma – “Questa iniziativa e’ importante perche’ oltre a prevenire la diffusione del contagio, ci permette anche di partire con la sperimentazione per la ‘fase 2′ quando, speriamo il prima possibile, potremmo ricominciare a muoverci.

Questa stessa esperienza dovra’ essere riportata oltre che nelle stazioni ferroviarie anche nelle stazioni della metropolitana, all’entrata dei centri commerciali, davanti agli uffici pubblici, in modo da poter garantire anche la ripartenza economica oltre che a gestire l’emergenza sanitaria. Questo, in aggiunta all’utilizzo massivo delle mascherine chirurgiche, ci permetteranno di uscire proteggendoci l’un l’altro e piano piano rimettere tutto in moto”. A dirlo e’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, dopo il primo giorno di utilizzo dei termoscanner all’interno della stazione Termini di Roma.