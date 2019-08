Terracina, Anbi fa il punto con commissario Agro Pontino

Roma – “Dobbiamo lavorare in squadra, nel territorio e per il territorio. Superare le criticita’ in modo condiviso rappresenta una delle priorita’ che, da quando mi sono insediata come commissario presso il consorzio di bonifica di Latina, sto attuando con il supporto della struttura. Dobbiamo portare sempre meglio a conoscenza di tutti quello che facciamo e cosa si potrebbe fare in meglio”. Cosi’ Sonia Ricci, nell’ambito dell’iniziativa promossa ieri a Terracina dall’associazione culturale La Fiora, ha esordito nel proprio intervento. La manifestazione, inserita nel cartellone della 32esima Sagra del vino Moscato, ha richiamato, nonostante le temperature roventi, un centinaio di persone che hanno seguito i lavori moderati dal generale Carmine Bennato. Insieme al commissario Ricci, anche il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, l’assessore comunale all’ambiente Emanuela Zappone, il presidente dell’associazione Aspal, Stefano Giammatteo, il presidente dell’associazione, Claudio Antonetti, Andrea Cocco della segreteria del presidente della Regione Lazio e Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio. “Il confronto, il dialogo e l’illustrazione di quanto si sta facendo nei territori- ha detto proprio Renna nel saluto- e’ l’asse sul quale come Anbi Lazio abbiamo deciso di puntare. L’aggiornamento sulle attivita’ in essere e i risultati raggiunti sono per noi dei fattori imprescindibili da diffondere e rendere comuni. In questo territorio- ha aggiunto Renna- il commissario Ricci, con il supporto del collega e amico Corbo, ha istituito un tavolo di confronto con i sindaci, le associazioni di categoria e quelle sindacali. Ha dato il via a delle nuove opportunita’ per le imprese agricole mediante la legge di orientamento e si e’ attivata per individuare nuove progettualita’ e servizi”.