Terremoto Marche, presentate 7.300 richieste contributo danni

Ancona – Ricostruzione privata, nelle Marche le richieste di contributo presentate per danneggiamenti sono 7.314 a fronte di oltre 45.000 procedure attese. “Le maglie della rete che ha ingabbiato la ricostruzione cominciano ad allentarsi grazie al lavoro costante e puntuale fatto nell’ultimo anno dal commissario in totale collaborazione con governo, Parlamento e territori- spiega in una nota il commissario per la Ricostruzione Piero Farabollini-.”

“In settimana pubblicheremo il dettaglio dei dati dove, per la privata e le scuole ordinanza 14, e’ evidente che, al di la’ di fake news e strumentalizzazioni, abbiamo piu’ che smosso le acque dimostrando che siamo sulla strada giusta”. Le richieste di contributo per danni lievi presentate nelle Marche sono 5.106 (il 33% circa di quelle attese) di cui 2.265 decretate e 2.471 in lavorazione, quelle per danni gravi sono 2.208 di cui 407 decretate e 1.800 in lavorazione.”

“Nella regione con il tasso piu’ alto di danneggiamento (le Marche), secondo quanto riporta il report della struttura commissariale, nell’ultimo trimestre del 2019 si e’ registrato un incremento del 470% delle richieste per danni lievi ed un +138% di quelle per danni gravi. “Emerge chiaramente- conclude Farabollini- che i Comuni non sono adeguatamente organizzati per gestire le attuali procedure e non solo per la quantita’ del personale a disposizione, ma soprattutto per la sua tipologia ed il know-how”.