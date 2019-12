Terzo Settore, presentazione della rivista ‘Politiche Sociali’

Roma – Il 3 dicembre alle ore 10 e fino alle 13.30 a Roma in via Guattani, 9, sala Basevi, sede Legacoop nazionale, e’ prevista la direzione nazionale a carattere seminariale in cui si terra’ il seminario pubblico “Terzo settore e infrastrutture sociali: un legame essenziale per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale” con la presentazione del n°2 della rivista “Politiche sociali”. A introdurre sara’ la presidente nazionale di Legacoopsociali Eleonora Vanni. Ne parlano: Valeria Fargion, Direttrice Rivista Politiche Sociali, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Universita’ di Firenze; Massimo Campedelli – Professional affiliate Istituto Dirpolis, Scuola Sant’Anna Pisa; Andrea Ciarini – Professore di Sociologia del Welfare, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Sapienza Universita’ di Roma; Edoardo Reviglio – Capo economista di Cassa Depositi e Prestiti, Universita’ Luiss Roma Seguiranno gli interventi delle cooperative prima delle conclusioni di Stanislao Di Piazza – Sottosegretario Ministero del Lavoro e Politiche sociali. A coordinare i lavori sara’ Nicola Perrone, direttore di Agenzia Dire.