Testaccio e San Lorenzo, nessun malfunzionamento Ztl notturne

Roma – In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilita’ tiene a precisare che, “come disposto dall’ordinanza sindacale 108 del 29/5/2020, la Ztl notturna di Testaccio, assieme a quella di San Lorenzo, e’ regolarmente in vigore. La medesima ordinanza dispone invece la disattivazione fino al 30 agosto per le Ztl, diurne e notturne, del Centro Storico e di Trastevere”. “Nessuna confusione ne’ malfunzionamento ai display- sottolinea il presidente e Amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilita’, Stefano Brinchi- che riportano, contrariamente a quanto sostenuto, informazioni corrette e coerenti con le zone in cui si trovano”.