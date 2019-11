Testo Unico, Confartigianato Roma: Comune ora si deve attivare

Roma – “Confartigianato Roma giudica in modo positivo il nuovo Testo unico sul commercio approvato dalla Regione Lazio, soprattutto perche’ valorizza gli esercizi di vicinato tradizionali. Ora pero’ i Comuni, quindi anche il Comune di Roma, hanno tempo 180 giorni per realizzare i piani, senza i quali il testo resta di fatto inapplicabile. Abbiamo scritto all’assessore al Commercio, Carlo Cafarotti, perche’ attivi subito i tavoli di lavoro per arrivare, appunto, all’applicazione di questi piani”. Cosi’ in una nota Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma.