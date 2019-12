Tidei: adesione sindaci Provincia Rieti al lavoro sul territorio

Roma – “Una bella notizia l’adesione a Italia Viva di Franco Gilardi, sindaco del comune reatino di Stimigliano e presidente del Consiglio dell’Unione dei comuni della Bassa Sabina, e di Michele Concezzi, sindaco di Torri in Sabina. Lavoreremo insieme nella consapevolezza che i sindaci costituiscono la prima linea con i cittadini e per questo l’arrivo di Gilardi e Concezzi e’ importante: Italia Viva e’ nata dalla volonta’ di rafforzare le risposte da dare ai problemi e alle esigenze dei cittadini. Anche nella provincia di Rieti lavoreremo con impegno e assiduita’ per assolvere a questo compito”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei.