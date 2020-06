Tidei: decontribuzione per sostenere ripartenza imprese

Roma – “La cassa integrazione Covid e’ lo strumento che e’ servito a sostenere imprese e lavoratori nei durissimi mesi del lockdown e va prorogata fin quando e’ necessario, ma bisogna iniziare a mettere in campo azioni diverse. Usiamo i soldi per spingere sulla decontribuzione e abbattere il costo del lavoro che devono sostenere gli imprenditori. In questo modo, tra l’altro, le persone possono tornare a lavorare e avere lo stipendio pieno”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attivita’ produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“La decontribuzione deve diventare il nuovo protocollo del mondo del lavoro perche’ altrimenti si rischia di generare nuova incertezza e di non far ripartire le attivita’ produttiva. Gli ultimi dati di Unioncamere, che riferiscono di 44mila nuove imprese in meno a causa della pandemia, mettono in evidenza un’emorragia che e’ particolarmente grave in Regione come ad esempio il Lazio. Bisogna intervenire il prima possibile: in vista dell’imminente scostamento di bilancio si inizi a dare un segnale in tal senso e si proceda poi a un disegno piu’ strutturale all’interno della prossima legge di bilancio”, conclude Tidei.