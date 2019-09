Tidei: fondi centri antiviolenza Lazio atto concreto vicinanza a donne

Roma – “Importante e concreto l’impegno della Giunta regionale del Lazio che ha stanziato oltre 200mila euro per i centri antiviolenza di Fiumicino, Tivoli e Aprilia. Sono fondi essenziali per fare si’ che questi centri possano funzionare al meglio, offrendo assistenza e servizi alle donne che sono vittime di violenza”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei del Pd. “Questo stanziamento- prosegue- e’ solo l’ultimo di una serie di impegni portati avanti dall’amministrazione regionale e che fino ad oggi ha portato all’inaugurazione di 13 centri antiviolenza e alla progettazione di altri undici. E’ doveroso proseguire su questo percorso, implementando le azioni gia’ messe in campo e lavorando per rafforzare una rete di protezione imprescindibile”, conclude Tidei.