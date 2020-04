Tidei: fondi per tutte le imprese, ora liquidità immediata

Roma – “Grazie a un accordo con la Cassa depositi e prestiti, la Regione Lazio riuscira’ a soddisfare tutte le domande che le imprese hanno presentato al bando Pronto Cassa. Un risultato importante, una risposta forte al grido di dolore che tanti operatori economici hanno lanciato da tempo. Ora, in base ai tempi di attuazione previsti, si rispetti la tabella di marcia indicata all’inizio. Le imprese hanno bisogno urgentemente di liquidita’.”

“Le risorse devono essere erogate il prima possibile perche’ il lockdown grava sul sistema produttivo da un mese e mezzo. L’urgenza e’ un tratto che deve caratterizzare sia l’erogazione delle risorse previste dal Pronto Cassa a livello regionale che quelle nazionali, cioe’ i prestiti alle imprese con le garanzie statali. La commissione Attivita’ produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale continuera’ a lavorare incessantemente per individuare soluzioni e per promuovere la ripresa di tutte le attivita’”. Cosi’ in un comunicato la presidente della commissione Attivita’ produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).