Tidei: legge vendite promozionali prima saldi misura rilancio

Roma – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge, di cui sono prima firmataria, che permette ai negozi di mettere in campo le vendite promozionali prima dell’avvio dei saldi. Voglio esprimere la mia soddisfazione per il voto unanime che questa proposta ha ottenuto e mi auguro che possa costituire davvero un sostegno per i tantissimi commercianti della nostra Regione che stanno vivendo con fatica i primi giorni della cosiddetta fase due. Avere la possibilita’ di vendere le scorte di magazzino o l’invenduto a prezzi meno alti puo’ incrociare la domanda dei cittadini e dare vita cosi’ a un circolo positivo.”

“Allo stesso modo i cittadini avranno la possibilita’ di fare acquisti a prezzi piu’ convenienti e soprattutto potranno farlo anche nei giorni precedenti ai saldi di agosto. Le vendite promozionali prima dei saldi sono una misura che serve a rilanciare le attivita’ produttive della Regione, un obiettivo che deve rafforzarsi nelle prossime settimane con iniziative e proposte capaci di incrementare la portata di questo percorso virtuoso”. Cosi’ in un comunicato la presidente della commissione Attivita’ produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.