Tidei: linea Regione Lazio corretta, Raggi incapace e prepotente

Roma – “L’ordinanza emessa da Virginia Raggi per il trasferimento di 1.000 tonnellate al giorno di rifiuti di Roma nella discarica di Civitavecchia rappresenta un atto di prepotenza e di incapacita’ inaudita. Questa decisione va immediatamente fermata. È impensabile scaricare sul territorio di Civitavecchia un problema che va risolto in casa: serve una discarica dentro i confini della Capitale e la sindaca questo lo sa da mesi. La Regione Lazio dovra’, come al solito, ovviare alle inadempienze della Raggi, come spiegato bene dall’assessore ai Rifiuti Valeriani: un’ordinanza con tutto cio’ che e’ necessario fare affinche’ Roma Capitale e Ama siano in grado di gestire l’emergenza rifiuti a Roma. Attendiamo l’esito dell’incontro con il ministro dell’Ambiente, ma se la Raggi insistera’ con Civitavecchia allora la Regione dovra’ attivare i poteri sostitutivi per far fronte all’incapacita’ della sindaca di individuare una soluzione degna di questo nome. Lo ribadiamo: i rifiuti di Roma vanno smaltiti a Roma. Per farlo servono centri di stoccaggio, impianti di trattamento e una discarica. Se non si muove la Raggi, lo fara’ la Regione, tutelando Civitavecchia e la provincia di Roma da un ignobile tentativo di scaricabarile”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).