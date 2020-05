Tidei: per ripartenza consumi subito vendite promozionali

Roma – “Con questa legge abbiamo voluto rimuovere un divieto previsto dal nostro testo unico del Commercio perche’ riteniamo che in un momento cosi’ difficile sia giusto dare a tutti gli operatori commerciali gli strumenti per fare ripartire le vendite e i consumi”. Cosi’ Marietta Tidei, presidente della commissione regionale Attivita’ produttive e consigliere di Italia Viva, ha commentato all’agenzia Dire la proposta di legge approvata dal Consiglio regionale del Lazio che abolisce il divieto di vendite promozionali e di fine stagione nel mese che precede i saldi. “Questo puo’ essere uno strumento utile sia per svuotare un po’ di magazzini e di scorte ma anche per comprare a prezzi piu’ contenuti- conclude Tidei- Bisogna mettere in campo tante azioni per stimolare i consumi privati perche’ anche da questo, insieme agli investimenti, alle semplificazioni e a tanta liquidita’ che deve arrivare alle imprese, puo’ ripartire l’economia”.