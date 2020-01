Tidei: questa suddivisione fa accapponare la pelle

Roma – “‘Qui i figli dell’alta borghesia, li’ quelli di estrazione medio-bassa’. Si presenta cosi’ un istituto scolastico di Roma sul proprio sito. Una suddivisione degli alunni in base al ceto che fa accapponare la pelle. La scuola e’ un luogo che deve favorire inclusione e integrazione, non una ghettizzazione in base a disvalori che evidentemente non sono stati ancora estirpati. La rimozione di questa presentazione indegna rappresenta un atto dovuto, ma la macchia resta e deve essere da monito affinche’ simili episodi non si ripetano mai piu'”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).