Tidei: Raggi deve lavorare su impianti per Roma

Roma – “In merito alle legittime proteste degli ultimi giorni sul trasferimento di una parte dei rifiuti romani a Civitavecchia mi preme fare alcune considerazioni e precisazioni. E’ evidente che il problema non si risolvera’ fino a quando il Comune di Roma non decidera’ di dotarsi di impianti di smaltimento all’interno del perimetro del proprio territorio: e’ un impegno che deve essere assolto dalla sindaca Virginia Raggi e dalla sua amministrazione che ha latitato per troppo tempo, accusando gli altri, in primis la Regione Lazio, di errori e incapacita’ che invece sono invece propri di un’amministrazione capitolina farraginosa ed inefficiente”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei del Pd.

“Detto cio’- aggiunge Tidei- il presidente Zingaretti non poteva fare altro che attivare i poteri sostitutivi anche in base a quanto concordato con il ministro competente in materia e quindi con il governo nazionale, di cui i 5 stelle fanno parte. Forse e’ utile ricordare alla stessa sindaca che il ministero dell’Ambiente, in piu’ di un’occasione, ha sottolineato le gravi inadempienze in capo all’amministrazione della citta’ metropolitana. Con una lettera, durante un’audizione in Parlamento, e in una successiva riunione dal ministero e’ arrivata una chiara indicazione sulla causa dell’emergenza rifiuti nella Capitale: la mancata definizione di aree idonee a colmare il deficit impiantistico. “E’ evidente – prosegue – che ognuno deve assumersi le proprie responsabilita’, evitando di mettere in campo tecniche di scaricabarile che non aiutano e che non offrono soluzioni. Le immagini di Roma sommersa dai rifiuti hanno fatto il giro del mondo sui media nazionali e internazionali: di fronte a questo scempio, che mette in cattiva luce la credibilita’ della Capitale, bisognava intervenire. La Regione Lazio l’ha fatto. Inoltre le linee guida del piano sono state approvate non appena le Province e la Citta’ metropolitana hanno inviato le informazioni di loro competenza. Per quel che riguarda Civitavecchia e’ doveroso precisare che l’afflusso consistera’ nell’arrivo di un camion in piu’ rispetto alla quantita’ di rifiuti che gia’ viene trasferita dalla Capitale. Vista l’emergenza sanitaria che sta affliggendo Roma, ritengo normale che un presidente di Regione metta in campo quello che e’ necessario, anche se ovviamente questo ha un impatto negativo sui territori”.

“Per Civitavecchia- prosegue nella nota Tidei- cosi’ come per tutti gli altri siti regionali messi a disposizione per i rifiuti romani, vale un ragionamento semplice: non si puo’ piu’ perdurare con una situazione che vede l’amministrazione capitolina inerme di fronte all’unica soluzione concreta e cioe’ l’individuazione di impianti all’interno del Comune di Roma. I cittadini della provincia non possono essere considerati di serie b cosi’ come i Comuni che non possono diventare il terreno di soluzione dei problemi che Roma non riesce a risolvere. Da rappresentanti delle istituzioni metteremo in campo tutte le azioni volte a tutelare i territori. E’ l’ora della responsabilita’, soprattutto per Roma”, conclude Tidei.