Tidei: Regione Lazio fuori da commissariamento, più qualità

Roma – “La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera definitivo all’uscita della Regione Lazio dal commissariamento della sanita’. Dopo undici anni, si volta pagina grazie al lavoro straordinario portato avanti dalle due Giunte di centrosinistra che hanno governato e governano il Lazio. E’ una giornata storica”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “La sanita’ nel Lazio ha cambiato finalmente volto. Il bilancio in attivo, una tendenza positiva dei conti, un adeguamento dei Lea alla media nazionale, i piani operativi che ora vanno portati avanti”, prosegue.

“Un lavoro importante che ha come finalita’ il miglioramento di un servizio essenziale per i cittadini. Il risanamento dei conti corrisponde a un miglioramento della qualita’ dei servizi e questo attesta il fatto che i sacrifici erano necessari. Sono stati a tratti anche dolorosi, ma hanno sempre perseguito l’obiettivo di configurare una sanita’ che sia per tutti e migliore. Conti a posto- conclude- significa anche liberare risorse per nuove assunzioni e quindi un ulteriore miglioramento della qualita’ dei servizi”.