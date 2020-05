Tidei: Valle Aniene Alta, sostegno a sindaci per sbloccare mobilità

Roma – “Sostengo l’iniziativa promossa dai sindaci del Carseolano, della Piana del Cavaliere, della Valle dell’Aniene e della Valle del Turano, territori che rientrano in tre province distinte e in due Regioni differenti (Lazio e Abruzzo), ma che da sempre, per prossimita’ di confine e per le relazioni che intercorrono da tempo, sono tra di loro legatissime. Questi sindaci chiedono una deroga al divieto di mobilita’ interregionale e la possibilita’ di muoversi in un territorio di appena 25 chilometri. Ne va dello sviluppo economico e sociale del territorio”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attivita’ produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“La possibilita’ di muoversi all’interno di un’area di confine circoscritta e’ fondamentale per supportare le attivita’ economiche e produttive, gia’ messe a dura prova dal lockdown, e piu’ in generale per preservare quel modello di collaborazione e di sostegno reciproco che negli ultimi anni si e’ tradotto in lavoro e benessere per tutti”, prosegue. “Le ricadute del divieto di spostamento sono pesantissime per i cittadini che vivono in piccoli paesi e che hanno quindi bisogno di recarsi nei centri limitrofi per servizi e attivita’”, prosegue. “Sono rimasta molto colpita da un’intervista rilasciata dal sindaco di Camerata, che ha espresso il forte disagio della sua comunita’, geograficamente piu’ svantaggiata rispetto agli altri Comuni”, sottolinea. “Mi auguro che questa deroga arrivi in maniera tempestiva”, conclude Tidei.