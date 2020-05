Titolare scuola paritaria: nessuna risposta dal Governo

Roma – Tiziana Cotogno, titolare della scuola materna paritaria ‘L’albero della vita’ a Roma, e’ intervenuta ai microfoni della trasmissione ‘Cosa succede in citta” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Sulle proteste dei giorni scorsi contro il dl Rilancio. “Siamo tutti uniti nella stessa causa, pero’ la nostra voce non ha ancora raggiunto le orecchie giuste perche’ i risultati non si vedono”, ha affermato Cotogno.

“Non abbiamo avuto alcuna risposta. Io e le nostre lavoratrici siamo senza cassa integrazione perche’ non e’ arrivata a nessuno. Siamo in un limbo, non sappiamo cosa faremo, perche’ non abbiamo una data di riapertura e non abbiamo un sostegno. Anche al nido e alla materna non abbiamo lasciato da soli i nostri bambini, facciamo didattica a distanza gratuitamente. Ma non ce la facciamo a sostenere le spese, gli affitti sono alti e dobbiamo continuare a pagarli. Anche se ci dovessero far riaprire con un rapporto uno a 3 al nido e uno a 5 alla materna non ce la faremmo. Noi non siamo insegnanti di serie b, non possiamo essere esclusi.”

“Noi esistiamo perche’ c’e’ una carenza da parte dello Stato e andiamo a supplire a questa carenza. La maggior parte degli iscritti a una scuola privata vengono qui perche’ al comunale non c’e’ posto. Si sono inventati questa cosa dei centri estivi che non e’ chiara, non ci sono norme tecniche precise, si sentono assurdita’ come i bambini con le mascherine, niente piscine. Quando siamo andati in piazza molti politici dell’opposizione sono scesi con noi dimostrando solidarieta’, anche il PD ha detto di essere a conoscenza del nostro problema, ma per ora non si e’ mosso niente. A settembre ci ritroveremo che questi bambini non sapranno dove metterli. Quando capiranno la nostra importanza, quando si scontreranno con il fatto che si blocchera’ l’economia? Stanno uccidendo il futuro dei nostri figli, non capisco come facciano a non rendersene conto”.