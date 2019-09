Tivoli: rimossi rifiuti adiacenti scuole e cimitero civico

I rifiuti presenti in un’area di via degli Tigli in prosimità di alcune scuole e del cimitero civico,la cui presenza era stata denunciata dal Comitato per l’Aniene la scorsa settimana, sono stati rimossi e l’area interessata sembra tornata alla normalità.

Questo è emerso dopo un nuovo sopralluogo del CpA in loco avvenuto ieri pomeriggio, successivo a quello della scorsa settimana quando ci eravamo recati a verificare le condizioni del sito segnalatoci.

Esprimiamo soddisfazione per la risoluzione del problema che auspichiamo sia stata definitiva e non traslato altrove,

Ringraziamo i mezzi di informazione che dando spazio alla nostra denuncia, hanno contribuito in modo determinante a questo epilogo.

Antonio Amati

Presidente Comitato per l’Aniene