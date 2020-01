Tognazzi: Valle Galeria è al collasso, discarica ingiusta

Roma – “La Valle Galeria ha gia’ dato, lo fa dal dopoguerra, basti pensare al Gra che la attraversa per meta’, la discarica di Malagrotta che doveva essere temporaneamente ed e’ durata 40 anni, mentre gli impianti di trattamento continuano a lavorare, e poi un aeroporto e una raffineria. È giusto che ogni cittadino faccia il suo per la propria citta’, la Valle Galeria ha gia’ dato e le e’ stata sottratta anche l’aria, la gente non puo’ nemmeno stare all’aria aperta perche’ quella zona e’ stata sottratta al pubblico. Una discarica li’ non e’ giusta, quella zona non se la merita”.

C’e’ anche il regista Ricky Tognazzi tra i cittadini che stanno manifestando sotto il Campidoglio contro la discarica a Monte Carnevale. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel suo programma aveva inserito la bonifica della Valle Galeria ma a fine anno insieme alla sua giunta ha deciso la localizzazione della discarica di Roma proprio in quell’area: “Non mi sorprende piu’ nulla, comunque non e’ stato fatta nessuna bonifica, possiamo solo immaginare cosa c’e’ sotto la Valle Galeria e possiamo solo immaginare il peggio. Vogliamo che quella zona venga bonificata perche’ un tempo era un parco naturale straordinario ed ora e’ una zona devastata e non si merita una nuova discarica perche’ non ce la fa- ha aggiunto Tognazzi- Quella vallata e’ sul filo del collasso”.