Tolli: Regione Lazio dà avvio a lavori Marrana prima Porta

Roma – “Voglio ringraziare il Presidente Nicola Zingaretti e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio, Mauro Alessandri, per aver onorato un impegno preso con il territorio, con i cittadini riuniti in comitato e con molti amministratori locali dando risposte concrete ad un problema molto sentito: sono finalmente partiti i lavori di ripristino dell’officiosita’ idraulica della marrana di Prima Porta.”

“L’intervento, coordinato dalla direzione regionale Lavori pubblici e Difesa del Suolo, prevede una spesa di 550 mila euro e consiste nel taglio della vegetazione presente sugli argini del fosso e dei canali adduttori (Valle Muricana e Pantano) nel tratto di competenza regionale compreso tra la Via Giustiniana e il viadotto della Via Flaminia, lo scavo del materiale sedimentato dei canali per il ripristino della sezione di deflusso della savanella centrale (canale di magra)e del materiale antistante i manufatti di scarico delle idrovore, la sistemazione di alcune briglie divelte e la realizzazione di una palificata spondale antistante gli impianti idorovori di Villa di Livia e di Via Frassineto.”

“Particolarmente importante e’ l’intervento di rimozione dei sedimi perche’ garantira’ il corretto funzionamento degli impianti idrovori che, dotati di canali di scarico a gravita’ e controllati da paratoie metalliche, potranno esitare la portata addotta senza l’utilizzo delle elettropompe. Interventi analoghi erano stati realizzati dalla Regione Lazio anche nel 2016 a dimostrazione che solo una seria attivita’ di programmazione puo’ garantire livelli maggiori di tranquillita’ in un territorio molto fragile dal punto di vista idrogeologico”. E’ quanto dichiara in una nota Marco Tolli, responsabile Territorio e Infrastrutture del Pd Lazio.