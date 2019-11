Roma – “È triste dover constare come diverse scuole del X Municipio siano attualmente invase dalla presenza di topi, che nelle ultime settimane hanno colonizzato aule e mense scolastiche di queste strutture. Dopo i casi della scuola Vivaldi ed “Eucaplipti” di Ostia, oggi ci ritroviamo a osservare la stessa situazione nel plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” di Via Pietro Gherardi”.

“All’interno della Gherardi 2 i genitori hanno notato in più occasioni la presenza di ratti, con questi animali che letteralmente ‘ballavano’ dentro le aule di studio: una condizione insostenibile e indignitosa per genitori e studenti, considerato come questo plesso ospiti una scuola primaria che vede le iscrizioni di tantissimi bambini residenti nel quartiere”.

“Nel prossimo Consiglio Municipale interrogherò la presidente Giuliana Di Pillo su questa escalation di topi all’interno di molte scuole del Litorale Romano, cercando di comprendere cosa stia facendo l’Amministrazione locale del M5S per tutelare la salute dei tanti bambini che frequentano i nostri plessi scolastici”. Così dichiara Pietro Malara, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Itali X Municipio.