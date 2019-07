Tor Bella Monaca, a ‘Notti Cinema’ Russo ricorda Borsellino

Roma – Si conclude domani sera alle ore 21, nei giardini di via Giovanni Castano a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, la rassegna “R-Estate a Tor Bella, Notti di cinema in Piazza” con la proiezione del film “Era D’Estate” di Fiorella Infascelli in occasione del XXVII Anniversario della strage di via D’Amelio. Alla manifestazione intervengono il Procuratore Aggiunto, Vicario della Direzione Nazionale Antimafia, Giovanni Russo, Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio e Marco Genovese di Libera Roma. “Il 19 luglio rappresenta una data scolpita nella memoria di tutti gli italiani. La Strage di via D’Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino, Caudio Traina, Agostino Catalano, Walter Cosina, Emanuela Loi e Vincenzo Li Muli, con tratti forti nella storia della Repubblica, fa parte del nostro stesso senso civico. Strage che insieme a quella di Capaci ha segnato la morte di valorosi servitori dello Stato, ma anche l’avvio di una riscossa morale, l’apertura di un nuovo orizzonte di impegno grazie a cio’ che si e’ mosso nel Paese a partire da Palermo e dalla Sicilia, grazie alla risposta dello Stato fatto di uomini della Magistratura e delle Forze di Polizia, di uomini delle istituzioni accompagnati dal protagonismo di associazioni, di giovani, di appassionati educatori e testimoni- spiega Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio- Borsellino era un giudice esemplare coraggioso e determinato.

Insieme all’ amico Giovanni Falcone, Borsellino e’ diventato il simbolo dell’Italia che combatte e non si arrende di fronte alla criminalita’ organizzata. Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa impegnarsi oggi contro le mafie a Roma e nel Lazio ed e’ significativo che lo facciamo in un quartiere come Tor Bella Monaca in cui tanti cittadini, scuole e associazioni combattono quotidianamente la criminalita’ organizzata e le loro piazze di spaccio”, conclude Cioffredi. La manifestazione e’ promossa dall’ Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella citta’ – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, Associazione Tor Piu’ Bella con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale.