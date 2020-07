Tor Vergata, da lunedì ‘Open Day for a Week’

Roma – Dal 13 al 17 luglio a “Tor Vergata” si terra’ l’ “Open Day for a Week”, una settimana di dirette sulla pagina Facebook dell’Orientamento di Ateneo (@torvergataorienta) e sul canale YouTube di “Tor Vergata”. La settimana dell’Orientamento si aprira’ lunedi’ 13 luglio con i saluti del prorettore vicario, il prof. Nathan Levialdi Ghiron, e del delegato del Rettore all’Orientamento, prof. Vito Introna. L’evento si inserisce all’interno del ciclo di iniziative di #TorVergataOrienta Live, il nuovo format che l’Ateneo ha dedicato all’Orientamento 2020/2021 per rispondere all’emergenza dettata dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

Cinque giorni di incontri in diretta on line che vedranno impegnati oltre 100 docenti, coordinatori e tutor dei corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico. Oltre alla presentazione delle sei Facolta’/Macroaree (Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche Fisiche Naturali) verranno presentate strutture e servizi dell’Ateneo, come l’Orto botanico, il Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura, il Museo APR – Archeologia Per Roma, Mobilita’, i Servizi digitali e per la Mobilita’.

Il calendario nel dettaglio: • Lunedi’ 13 luglio Lettere e Filosofia • Martedi’ 14 luglio Ingegneria • Mercoledi’ 15 luglio Scienze Matematiche Fisiche Naturali • Giovedi’ 16 luglio Giurisprudenza Economia • Venerdi’ 17 luglio Medicina e Chirurgia Il programma completo con gli orari riservati ai singoli corsi e’ presente al link: https://orientamento.uniroma2.it/2020/06/25/torvergataorienta-live -open-day-fora-week/ Al temine dell’Open Day for a Week e’ possibile rivedere la registrazione di tutte le dirette sui seguenti canali: • Facebook https://www.facebook.com/torvergataorienta/ • Youtube https://www.youtube.com/channel/UCC3NaJJw3rjKqqbV3-hmcgA • Instagram https://www.instagram.com/torvergataorienta/ • Sito dell’orientamento https://orientamento.uniroma2.it/video/