Tor Vergata, finora test su contatto poliziotto Pomezia sono negativi

Roma – “Sono stati ricostruiti tutti i contatti avvenuti al pronto soccorso di Tor Vergata. I tamponi finora eseguiti sono tutti negativi e nella serata verranno ultimati. Sono stati posti sotto sorveglianza 6 operatori sanitari, 2 vigilantes ed un agente di polizia. Sono tutti asintomatici e sono in buone condizioni. La tempestivita’ dei richiami effettuati ha consentito di avere la situazione sotto controllo. A Roma non abbiamo nessun focolaio. Desidero in particolar modo ringraziare gli operatori del servizio sanitario che hanno tempestivamente ricostruito i contatti e in generale voglio ringraziare tutti i nostri medici ed infermieri che da 33 giorni stanno combattendo il virus evitando la sua propagazione. Si ribadisce l’invito a non recarsi al pronto soccorso in caso di sintomi e link epidemiologici, ma di contattare il numero verde 800.118.800 che dal giorno di partenza ha ricevuto 6.782 chiamate e a cui risponde personale medico”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.