Torna Cinevillage Talenti, Caudo: grande opportunità

Roma – “Fare cultura e’ importantissimo, oggi piu’ che mai, e lo e’ ancora di piu’ se la si fa in uno dei luoghi di aggregazione piu’ importanti e rappresentativi della nuova Roma, di quella che a torto viene definita periferia ma che in realta’ e’ centro nevralgico poiche’ raccoglie la maggior parte degli abitanti di questa citta’”. Cosi’ Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio nel corso della conferenza stampa per la seconda Edizione del Cinevillage Parco Talenti che si e’ svolta questa mattina.

“Il III Municipio- ha aggiunto Caudo- ha un territorio piu’ grande di Parma ma conta un solo cinema e un solo teatro. Per questo uno dei nostri obiettivi e’ stato fin dall’inizio smuovere le persone intorno alla cultura in tutte le maniere possibili. E’ infatti impossibile non accorgersi che Roma e’ affamata di cultura. Accogliere l’iniziativa del Cinevillage a Talenti di Agis Lazio Srl in collaborazione con Anec Lazio l’anno scorso e a maggior ragione quest’anno e’ stato quindi assolutamente naturale.”

“E’ un’idea in cui crediamo molto e che continuiamo a difendere poiche’ riteniamo sia un modello vincente di integrazione fra arte, cultura e sport. Esiste, poi, un rapporto del tutto speciale tra il terzo Municipio e il cinema, evidente da ladri di biciclette in poi, passando per Carlo Verdone che proprio nel nostro territorio ha voluto erigere quel palo della morte, quale ultimo baluardo della citta’ attorno a cui dagli anni ’80 in poi Roma e’ cresciuta.”

“Proprio li’,venerdi’ 24 luglio, consegneremo al regista-attore una targa, a 40 anni da un Sacco bello che verra’ proiettato nella stessa serata al Cinevillage”. Quest’esperienza- conclude il Presidente- e’ la prova che la Capitale puo’ uscire dalle sue difficolta’ se tutti collaborano attivamente per un obiettivo comune: dal Municipio, al Comune, alla Regione, al Coni. Un grazie, ovviamente, va all’Anec Lazio e all’Agis Lazio che hanno creduto fin da subito a questo progetto”.