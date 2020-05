Roma – Tornano gli aperitivi. Con prudenza e senza assembramenti. Sui tavoli dei bar di Centocelle, a Roma, spuntano birre e si rivedono i taglieri. Sembra tutto come prima del Covid, ma non e’ cosi’. I tavoli sono distanziati e i camerieri servono con guanti e mascherina. Mentre tra gli avventori non tutti la indossano. “Finalmente”, commenta un signore di 52 anni seduto al tavolo con un amico. “Non ci vedevamo da due mesi e passa, abbiamo pensato di farci una birretta”.

C’e’ fermento anche tra i ristoranti e i locali piu’ noti del quartiere, dove ormai sembra tutto pronto per l’inizio della fase di convivenza con il virus. Non e’ difficile vedere i gestori dei locali armeggiare con tavoli e sedie, fuori e dentro i locali. A testimoniare il parziale ritorno alla normalita’ solo le file, che oggi non sono davanti ai supermercati ma anche nei pressi delle gelaterie. In rigorosa fila indiana. Poi, all’interno, il tracciato con i nastri adesivi segnala al cliente dove passare e dove attendere il proprio turno. E chi entra all’improvviso viene rimandato fuori: “Puo’ attendere all’esterno, per favore?”, si sente davanti ad una nota gelateria di via dei Castani.

Non mancano pero’ le serrande abbassate. Difficile capire se questi locali non riapriranno piu’ o se tardano a rialzare le saracinesche per motivi logistici. “Qualcuno non riaprira’”, conferma un esercente, titolare di una pizzeria. “Se i debiti sono troppi, questo e’ cio’ che succede”. Difficile e prematuro fare un bilancio del commercio al dettaglio. Le prossime settimane saranno decisive per capire quanti danni al commercio avra’ fatto il coronavirus. In strada intanto i marciapiedi si sono rianimati del tutto. Famiglie a passeggio e coppie di giovani sono seduti sulle panchine di piazza dei Mirti. Anche in questo caso, non tutti usano la mascherina come prevedono le prescrizioni. E a domanda diretta, un’adolescente risponde sicura: “Vabbe’ non la mettiamo, io e lei siamo amiche da una vita. Ci conosciamo”.