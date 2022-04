Torpignattara, Acea paga bollette a cento famiglie

Roma – Il quartiere di Torpignattara, a Roma, sarà al centro del secondo progetto ‘Energia in periferia’, iniziativa promossa dal Banco dell’energia per aiutare nel 2022 le famiglie del quartiere che si trovano in situazione di vulnerabilità economica e disagio abitativo legato alla povertà energetica. In particolare è previsto un contributo di circa 500 euro a nucleo (pari a 12 mesi di fornitura di luce o 6 mesi di fornitura di gas).

Il progetto è realizzato in collaborazione con Federconsumatori Lazio, Acea (che finanzierà il fondo destinato al pagamento delle bollette), l’associazione ‘Casa Famiglia Lodovico Pavoni’ e l’assessorato alle politiche abitative e all’urbanistica della Regione Lazio.

La copertura del costo delle bollette di luce e gas avverrà in modo anonimo e senza passaggio di denaro ai beneficiari finali da parte di Federconsumatori Lazio, che si occuperà anche della rendicontazione puntuale delle erogazioni.

Mentre sono previsti una serie di incontri per la formazione, degli one-to-one tra i TED, cioè i Tutor per l’Energia Domestica, formati tra gli stessi operatori di Federconsumatori Lazio, e le famiglie coinvolte. I TED fungeranno da punto di riferimento per l’attività formativa.

“Acea ha aderito alcuni mesi fa al Banco dell’energia ed è stata una adesione molto convinta- spiega all’agenzia Dire l’ad di Acea, Giuseppe Gola- negli ultimi mesi la situazione della povertà energetica per un quadro complessivo di aumento dei prezzi di energia e del gas è diventato un problema ancora più serio.”

“In questo ambito abbiamo sviluppato un progetto locale in un quartiere di Roma, a Tor Pignottara, dove abbiamo individuato grazie a una onlus un centinaio di famiglie a cui noi, in questa fase, stiamo pagando le fatture di energia e di gas e stiamo facendo formazione sull’attività di efficienza energetica, sul risparmio, anche per aiutarli a imparare a consumare meno”. (Agenzia Dire)