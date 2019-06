Torquati: Ama, dipartimento Ambiente e Raggi assenti in Regione su rifiuti Municipio XV

Roma – “Prendiamo tristemente atto dell’assenza di Ama, del dipartimento Ambiente di Roma Capitale e della Sindaca di Roma oggi convocati presso la Commissione regionale competente per approfondire il tema rifiuti in Municipio XV e rispondere ai legittimi dubbi che vengono dalla cittadinanza. Se avessero accettato l’invito, avrebbero certamente risposto alle tante domande che vogliamo fargli da tempo. Dall’area di trasbordo a Saxa Rubra, che dalle parole del Presidente del Municipio in commissione sembrerebbe confermata, fino all’inserimento dell’area di Pian dell’Olmo tra quelle disponibili per Roma Capitale”. Cosi’ in una nota Daniele Torquati, capogruppo in Municipio XV e membro della segreteria romana del Pd.

“Non basta la bocciatura dell’impianto di Compostaggio di Cesano ed Osteria Nuova dagli stessi uffici del Comune di Roma che lo hanno proposto. Non bastano strade invase da rifiuti, topi e cinghiali. Non basta la Cassia che e’ tornata ad essere una discarica abusiva a cielo aperto. Non basta aver ostacolato in questi tre anni la raccolta differenziata -spiega Torquati-. Oggi dobbiamo sopportare anche l’assenza delle Istituzioni romane e la loro totale mancanza di rispetto nei confronti di un territorio che chiede risposte e responsabilita’ chiare”.

“Mai Roma ha vissuto una stagione cosi’ triste. Sono mesi che manca anche l’Assessore comunale competente per i rifiuti. A Roma nessuno parla, nessuno risponde, nessuno aiuta i cittadini a capire. Un atteggiamento degno di un’Amministrazione invisibile che, montando la rabbia della cittadinanza ed evitando qualsiasi nostro suggerimento, si prende anche il lusso politico di aprire la strada alle forze di destra e al populismo che li accomuna”.