Torquati con Gualtieri: va attivata idrovora e ripulita marrana Prima Porta

Roma – “Siamo in via della Giustiniana davanti alla marrana di Prima Porta. Noi vorremmo che Comune, Municipio e Regione Lazio insieme possano collaborare affinché sia pulita quotidianamente, e quindi non sia semplicemente una responsabile della Regione.”

“Inoltre poco distante c’è l’idrovora di via Procaccini, che nel 2015 dopo, aver finanziato l’altro impianto di via Frassineto, abbiamo finanziato sbloccando il patto di stabilità. Questo impianto è fondamentale per la tenuta idraulica del nostro del nostro territorio, in particolare per questo versante della Giustiniana.”

“È stato finanziato nel 2015, ultimato nel 2016 ma purtroppo per problemi burocratici non è ancora in funzione. L’impegno che si è preso Roberto e che ci siamo presi tutti quanti come collettività e metterlo in funzione il prima possibile”. Così il candidato presidente del XV Municipio per il centrosinistra, Daniele Torquati, nel corso di una visita alla zona con il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri.